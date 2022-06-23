大巨蛋打不打職棒引起民眾關注，其中台北市副市長黃珊珊日前宣布終結0權利金的不平等條約，並公布分潤方式。不過國民黨台北市議員游淑慧揭穿其中內情，並解釋北市府不是以賺錢為目的，不希望跟企業搞到魚死網破，若遠雄可以針對棒球提供公共導向的部分，就不用針對分潤方式斤斤計較。

游淑慧今（23）日在廣播節目《POP搶先爆》表示，日前跟體育局進行溝通時，對方表示遠雄把自己預估的營業收入報高，最後達不到，是對他自己不利，但游淑慧認為完全不是這麼一回事。她解釋，現在跟遠雄談的分潤方式是以預期收入做計算，若對方賺到的錢比現在的預估還多，北市府才能抽「超額利潤」。

游淑慧指出，在相關資料中，大巨蛋的預估數值都很高，如商鋪出租率高達9成，「台北東區有9成出租率嗎？」且每坪租金更估到3500元至4500元，但周遭商辦租金卻遠不到這個數字，因此在預估時把所有數字報高，最後通通達不到，北市府就永遠只能抽基本的％數，「所謂的超額利潤永遠不會發生」。

游淑慧表示，大巨蛋要分主次，希望提供球迷一個非常舒服的環境、非常精彩的比賽，慢慢地把觀眾養起來，不用日曬雨淋，旁邊還有百貨公司逛，所以才給這麼大面積的附屬商業設施，「應該把這些附屬效應都算進去，然後用比較便宜的租金，讓棒球比賽願意來大巨蛋打」。

不過游淑慧也說，企業要賺錢大家都能理解，也不希望搞到魚死網破，若遠雄承諾未來會有一定場次的棒球比賽，並針對場租做優惠，甚至每場比賽提供一定數量的公益票券，讓北市中小學生免費進場看棒球，讓小朋友感受現場氣氛，現場座位也能坐滿滿，「這樣我寧可市府讓利，市府本來就不是以賺錢為目的嘛！」