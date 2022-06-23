38歲吳男今年3月間晚間不勝酒力在中市三民路段路倒，警方獲報到場關心，他竟辱罵員警、自摔仰臥在地大喊「警察打人」，被帶回派出所又對員警吐痰、腳踹施暴；被強制送醫，在醫院又辱罵員警、救護人員，遭警逮捕時，自口袋掉出1支屬於管制刀械的「手指虎」，遭送辦。台中地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌將他起訴。

吳男在去年3月16日晚間因不勝酒力，在中市中區三民路3段路倒，台中市第一警分局大城分駐所獲報，賴姓員警與巡邏同事在晚間7時13分到場處理，以三字經等語辱罵，假裝摔倒仰躺在地上，還大聲嚷嚷：「警察打人」。

經警方聯絡家屬帶回，先將吳帶到分駐所等候，沒想到，他進分駐所即多次藉故自摔，並大喊：「警察打人」、聲稱：「想吐」，並到值班台擾亂執勤員警。

賴姓員警將吳男拉開，他竟朝賴吐口水，導致賴的臉、衣領均沾上口水、痰及血水。在場員警依現行犯當場逮捕吳，他對員警拉扯、吐口水及踢踹施暴，導致賴雙手擦傷、陳姓員警眼鏡架毀損。

員警逮捕吳男後，將他強制送醫，吳在醫院再辱罵員警及救護人員，警方依妨害公務等罪嫌逮捕他，沒想到，他的口袋竟掉落1支屬於管制刀械的「手指虎」。

台中地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、妨害公務及對公務員依法執行職務時施以強暴等罪嫌，將他起訴。