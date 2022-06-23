運動科技是當前需要掌握的發展趨勢。行政院科技會報辦公室今（23）日指出，未來5年將投入46億，希望達到技術創新、產值倍增、全民活力，打造運動科技成長，成為台灣下一個新兆元產業。預計2026年產值上兆，2030年達到1.3兆，並將協助更多新創公司成立。

行政院科會辦23日在行政院會上報告「台灣運動x科技行動計畫」時指出，台灣同時具有新創能量及運動器材、ICT等既有領先產業，政府和產業將共同努力，打造運動x科技新技術、新應用，以及新商業模式，發展高價值整合型解決方案。

科會辦說，未來5年（2022到2026年）預計投入46億元積極推動，實現「Sports Everywhere—透過虛實融合科技與應用建構2030智慧育樂型態」願景。

至於46億的用途及項目？行政院科會辦執秘葉哲良說，體育分成專業競技、運動民眾，或是一般家庭生活，來配置預算。其中，希望科技部跟教育部，善用14億預算，發展專業運動，我國比較強的項目像是桌球、羽球等；其他責成經濟部跟衛福部進行，提升國民運動健康。

科會辦表示，近年政府持續導入科技輔助提升運動競技表現成效卓著，從東京奧運的優異成績可見一斑。這些頂尖運動員採用的科技訓練未來也應該擴散應用至一般民眾，讓國民能享受科技帶來更有趣的健身體驗、更友善的高齡運動空間以及更智慧化的運動場館，從而增進健康，提升國民的幸福感。

科會辦說，自2018年以來，政府已陸續推動台灣AI行動計畫、台灣5G行動計畫，以及台灣顯示科技與應用行動計畫等大型行動計畫，為台灣資通訊基礎建設及前瞻技術奠定良好基礎。

科會辦說，為了協助產業補足發展缺口掌握全球商機，2021年行政院召開了策略會議，基於產官學研各界重要代表的共識擬定了「強化基礎結構」、「擴大運科能量」、「推動數據治理」、「建構產業生態」等四大策略來協助產業發展，為台灣經濟注入新的發展動能。當時也探討探討運動跟科技融合，以及疫情改變生活習慣，跟東京奧運選手表現亮眼，如何導入相關科技研究等課題。

行政院科技辦組主任蕭景燈簡報時也說，目前面臨三個重要挑戰，一是能否幫助選手在2024巴黎奧運，尤其舉重、羽球、射箭、體操、桌球等有更好表現；再來疫情改變生活習慣，規律運動需求增加，必須在場館跟設施協助民眾有更好運動空間；還有傳統運動產業需要數位轉型，融合數位科技，引進更多新創量能，像是用AR、VR帶入運動，讓產業轉型銜接國際水準。

蕭景燈說，該計畫願景是Sports Everywhere，並鎖定三個目標，希望達到技術創新、產值倍增、全民活力。希望透科技，讓2024年巴黎奧運可以再創佳績；透過新產品開發，運動成為全民風潮；產業轉型方面，預計2026年上兆，2030年產值達1.3兆，協助更多新創公司成立。

科會辦指出，新創與平台規模偏小、跨域專業人才欠缺、跨域產業鏈結度低等三大缺口，需要政府與產業界共同攜手來克服。期許相關部會通力合作，務實協助產業創造高附加價值產品與服務，提升台灣國際競爭力，打造運動x科技成長為台灣下一個新兆元產業。