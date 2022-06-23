僑泰國中部畢業生盧昱君（右三）會考111滿點，直升該校高中部醫科保證班，獲頒120萬元獎學金。（僑泰高中提供／馮惠宜台中傳真）

高中職直升入學22日放榜，僑泰國中部畢業生直升踴躍，尤其可錄取一中、女中的31位學生中，共23人選擇直升，比例超過7成，創下校史紀錄，其中會考111滿點的盧昱君，直升該校高中部醫科保證班，獲頒120萬元獎學金。

另，李侑庭110點，獲60萬；莊子毅109點，周瑞晟、吳知雨107點，江亞霏106點，均獲42萬；朱彥安、陳昱銘104點，周暐倫、施侑均103點，曾培睿100點，都獲30萬；其餘95點以上同學，也各獲頒24萬元獎學金。劉怡君同學會考104點，基於個人興趣，捨棄女中，選擇直升該校餐飲科，更成為校園話題。

盧昱君表示，姊姊當年可錄取女中，也直升僑泰高中部，自己以滿點的成績直升，不但可拿120萬元的獎學金，減輕家人負擔，且班上也有近8成同學直升，可以和老同學在熟悉的環境中繼續努力，讓她對高中生活充滿期待，也期許自己課業能維持水準，三年後考上頂尖大學。

李侑庭和莊子毅則不約而同說，雖然成績可篤定錄取一中，但思考後覺得還是留在熟悉的地方，一來不用花太多心力融入新環境，二來還可和原本國中的老師、同學們彼此照應，較能發揮自己的優勢，希望將來能錄取醫學系或頂尖大學。

另外，獲104點的劉怡君，成績也達女中水準，因本身對餐飲極有興趣，選擇直升僑泰餐飲科。她原本考慮先到高雄餐旅大學讀五專部，經過與師長、家人討論後，決定先就讀高職，打好學、術科基礎，3年後力拼統測全國榜首，考取高餐第一志願，再享受4年完整的大學生活。

僑泰高中今年該校會考1人滿點，3人5A10＋，40人5A，可錄取第一志願的學生，超過7成選擇直升，印證六年一貫的教學成效受到家長與同學的肯定。