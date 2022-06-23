高齡化社會來臨，長者少活動或長期臥床都易造成壓瘡，壓瘡常發生在骨凸且長時間受壓迫處，嚴重者會感染引起併發症，醫師提出4點建議，提醒家屬須定時為臥床長者翻身改變姿勢，或使用輔助裝置如泡棉減壓、氣墊床、脂肪墊等。

衛生福利部桃園醫院整形外科主任醫生鄭泰如表示，年紀大、長期臥床、行動不便、住院或養護機構的長者最常遇到該狀況，如後腦杓、耳朵、肩胛骨及臀部等任何骨頭凸出部位常接觸床墊，就會受到壓迫進而造成壓瘡。

鄭泰如解釋，最常見的就是位於薦骨位置的傷口，因長期臥床不動且少翻身傷口，嚴重的壓瘡甚至可能導致傷口感染，引起許多致命的併發症，絕對不可輕忽。

護理師謝易倩也補充，壓瘡除了造成病人身體傷口上疼痛不適、感染率、照護上的困難度增加外，也會使得住院天數延長，讓家庭經濟負擔增加、承受很大的壓力，為此預防勝於治療，預防壓瘡是重要且需要徹底執行。

鄭泰如也給予壓力性損傷患者及其家人4項注意事項，包括臥床時每2小時須翻身且改變姿勢，像是從平躺改為左右側躺，坐輪椅者時每15分鐘將身體上提10秒以釋放壓力；維持衣物及床單平整，讓病人採適當的臥位，可利用枕頭或其他工具支托身體，或可使用輔助裝置如布中單、泡棉減壓、氣墊床、脂肪墊等。

另外每天也需要檢查皮膚易受壓部位是否有溫度、顏色、硬度改變及水泡等受損徵象，大小便後的皮膚要保持乾爽，可塗抹乳液或皮膚保護噴劑，保護皮膚表面及避免乾燥並協助做關節運動。營養上沒有限水的患者可增加液體攝取、高熱量配方或多攝取高蛋白食物，如蛋、牛奶、肉類、黃豆及豆製品等，促進傷口癒合。