因應國際燃料居高不下，電價審議委員會將在下周一開會，傳出預計將會打破連8凍的電價，至少會漲價8％。環保團體質疑台灣的電力需求無限上綱，沒有總量管制，已經造成山林海自然環境威脅與破壞，今天上午數個環保民間團體聚在行政院大門口外，要求政府應該調整合理電價，尤其是針對高耗電產業，應大幅提高電價，落實有效節約用電。

桃園在地聯盟理事長潘忠政指出，我國能源政策最大錯誤在於以需定供，在經濟掛帥口號下，幾乎是全面滿足企業財團的需求，導致環境受到嚴重破壞，不僅白海豚、石虎失去棲地，藻礁被破壞，不久，基隆外木山的珊瑚也可能保不住，政府應該全面盤點環境承受力，盤點後以供定需，不要無止盡開發，才不會破壞環境。

潘忠政說，我國GDP年年成長，貧富差距卻持續擴大，多年來不合理的電價，就是導致肥大戶受小民的原因之一。過去政府凍漲電價政策，看似減輕人民負擔，但所有虧損還是全民埋單，實際獲利的仍是用電大戶，呼籲這次電價審議提高用電大戶電價，讓電價合理化。

荒野保護協會氣候變遷能源議題組長陳雍慧表示，台灣發電來源95％靠進口，卻用不當方式刻意操控電價，由納稅人補貼高耗能源用戶，導致台灣人均用電量高居全球前12名，而一般民眾又要承受這些用電所產生的空氣汙染與環境破壞，政府應該讓電價回歸自由市場機制，並落實能源供應總量管制，不該放任用電成長。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，根據最新「能源統計月報」顯示，亞洲鄰近國家平均電價109年01月至111年04月，我國能源進口比例達97.8％，電價卻是第二便宜國家，非常不合哩，呼籲政府應針對耗電產業(鋼鐵、水泥、石化、面板半導體、造紙)，調漲合理電價，不能只有20％，合理電價至少翻倍以上，能源轉型才有機會達成2050年淨零碳排目標。