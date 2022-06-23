空軍勇鷹高教機已陸續撥交，未來將取代F-5部隊訓練機用途，空軍在完成作戰測評後，除了訓練任務外，也陸續展開各項作戰任務演訓。上午勇鷹高教機攜帶兩枚500磅訓練彈(水泥彈)從清泉崗空軍基地起飛，在彰化外海進行投射航線訓練，據了解，未來還會投射實彈等，本到取得訓練畫面，讓讀者一睹高教機掛彈飛行的「鷹」姿。

畫面曝光！勇鷹高教機攜500磅訓練彈，彰化外海模擬投彈。(讀者提供)

據了解，今天勇鷹掛彈僅是進行熟悉航線，也就是按照投彈計畫的飛行路徑完整走一遍，近期內將會正式進行投彈訓練。

勇鷹高教機於2019年9月24日正式出廠，2020年6月22日首飛、未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，精進為「3階段2機種」訓練。

根據空軍規畫，勇鷹高教機預計2024年完成45架生產，並在2022年交8架、2023年17架、2024年6架，其中交給台東志航基地共33架，12架部屬在岡山空軍官校；至於空軍現役F-5戰機，將在2024年1年內全數除役。

據了解，勇鷹性能佳，不管航電、操作系統，或實施對空、對地訓練科目，都符合空軍作戰需求，且擴充能量範圍很大，未來隨時可以投入戰鬥任務。