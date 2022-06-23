台中市一位女子本月14日向潭子區麥當勞點餐，外送員送餐抵達時，她剛好透過監視器發現外送員送達的3杯飲料，有1杯因傾倒飲料溢出到購物袋內，外送員居然把打翻溢流到袋內的飲料倒回杯子內，且撥電話告知「餐點送到了」，讓該女子感到噁爆！中市食安處獲報於16日前往稽查，除要求限期改善外，將不定期複查，若違反食安法將處以6萬元以上、2億元以下罰款。

食安處指出，日前接獲相關消息，有民眾向麥當勞潭子中山店訂購餐點，業者於送達消費者指定地點後，發現飲料溢出至塑膠袋內，隨即又將溢出的飲料倒回杯內，可能造成食品交叉污染，食安處已於6月16日立即派員前往稽查。

食安處強調，業者未保持產品穩固，且未做好防止交叉污染措施，涉違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，已開立限期改善通知書，且命業者限期改正，後續將前往複查，如複查仍不合格，將處6萬元以上2億元以下罰鍰。

食安處並提醒業者，對於食品運輸管制，應保持產品穩固，且裝載於運輸用容器內的食品，應完整包覆或有防止交叉污染措施，避免觸法。