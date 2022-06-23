蔡英文總統、新北市長侯友宜今天受邀參加南亞科技12吋晶圓新廠動土典禮，2人也分別上才致詞，蔡英文期許台灣邁向疫情後的正常生活新階段，繼續拼經濟；侯則提及塭仔圳及五股垃圾山的市政重大建設，未來可配合產業發展。不過活動過程約1個小時，2人並沒有互動，會後也各自離場，並未同框受訪。

蔡英文在致詞時表示，台灣在半導體技術上，佔有世界領先地位，去年半導體產值更達到4.1兆元，可見半導體產業對台灣經濟有巨大的貢獻，不過台灣也跟全世界一樣，都面臨疫情的挑戰，面對這場百年大疫，政府會和人民站在一起，正面回應人民的需求，她也期許台灣邁向疫情後的正常生活新階段，繼續打拼經濟，而這也要感謝業界及第一線防疫人員的努力。

另外她也提到，台灣這2年陸續設置6所半導體學院，希望未來能把台灣打造成亞洲半導體先進製程中心，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。加上現在不只外資來台、台商回流，本土廠商也加碼投資，在在展現大家對台灣經濟的信心。

新北市長侯友宜則表示，南亞科技3000億元投資，對北部地區來說是近年最重大投資，而且泰山、林口位處大台北中心，未來配合周邊塭仔圳重劃區產業園區、五股垃圾山第2期的規劃，都可以搭配這些龍頭產業帶動產業發展，不僅帶動新北、帶動台灣，更能進到國際化，他也希望未來能有更多產業到新北，不過這些也都必須仰賴中央給予長期的支持。

不過蔡、侯同場，但2人到場時間錯過，相繼抵達會場後，座位也相隔2個位置，就連在動土儀式時，2人中間也隔著台塑企業總裁王文淵，雙方在近1個小時的活動中完全零互動，會後主辦單位雖有安排聯訪，但2人皆未參加各自離去。