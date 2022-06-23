由於籃球場設置位置兩側有車輛通行，縣府也加裝圍欄，以防籃球滾到道路影響用路人。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

王惠美表示，星光大橋下運動設施是由地方民代建議，在陸續完成籃球場、遊戲場、體健設施等，還有相當大的空間可利用，未來也會視需求投入其他設施。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

籃球場、遊戲場等總建設經費達315萬3659元，完工開放給民眾使用中，後續為了方便與安全又裝設夜間照明設備，讓民眾可以安全地使用橋下空間。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

永靖星光大橋是南彰化知名地標，是全國首座鑽石型式雙塔脊背橋，總跨徑達到580公尺，彰化縣政府為活用橋下百坪空間，投入百萬經費建設籃球場、遊戲場、成人體健等相關設施，23日縣長王惠美到現場為勘，希望能夠如期如質來完工，提供民眾多一個休閒的好去處。

永靖星光大橋又稱高鐵星光大橋，是連接高鐵彰化站與林厝交流道的聯絡道，夜晚會投射七彩光束，每到夜晚都會有民眾到此騎腳踏車、夜跑看夜景等，而橋下空間也讓當地民眾受用，時常會有附近民眾拿著椅子在橋下乘涼。

王惠美表示，星光大橋下運動設施是由地方民代建議，在陸續完成籃球場、遊戲場、體健設施等，還有相當大的空間可利用，未來也會視需求投入其他設施，讓鄉親有更多運動設施可以使用，活用橋下空間，提供優質的休憩場所給鄉親使用。

縣府教育處表示，包括籃球場、遊戲場等總建設經費達315萬3659元，完工開放給民眾使用中，後續為了方便與安全又裝設夜間照明設備，讓民眾可以安全地使用橋下空間，由於籃球場設置位置兩側有車輛通行，因此也加裝圍欄，以防籃球滾到道路影響用路人。

鄉長詹木根表示，感謝縣長支持，自開放以來獲得民眾熱烈迴響，為地方帶來相當大的福祉，而縣長親自到場會勘後，發現還有空間可以增設更多設備，也希望縣長繼續吃池，讓橋下空間活動更完善，提升鄉民的生活品質。