路透引述消息人士說法指出，買家有意開出每股7,000日圓（約51.41美元）的價格收購正陷入營運困境的日本集團東芝（Toshiba）並且進行私有化，換算此交易價值約達220億美元。

正在評估策略選項的東芝本月稍早曾表示，已收到8份併購提案，另有兩份則擬讓該公司維持上市。

買家正與東芝股東討論每股最高7,000日圓的價格，這比東芝周三收盤價5,501日圓溢價27％。

受此消息激勵，東芝周四股價盤中大漲6.5％，反觀大盤日經指數幾乎維持平盤。