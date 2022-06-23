MLB推薦賽事 : 6/24(五) 9:40，費城費城人@聖地牙哥教士(系列賽首戰)

費城費城人休賽季在自由球員市場花了超過1.8億美金補強陣容，但開季戰績不如預期，前兩個月打出22勝29敗的難堪成績後，教頭吉拉帝(Joe Girardi)成為球隊開斬的對象。費城人在易帥後打出14勝3敗的強勢成績，勝率終於突破5成大關，也再度回到競逐季後賽的軌道上。本週末費城人將前往西岸挑戰聖地牙哥教士，教士在傷兵滿營的情況下，仍然展現出高競爭力，目前戰績高居國聯第三，費城人這趟西岸之旅要繼續累積勝場數絕非易事。

費城人今年網羅卡斯提拉諾(Nick Castellanos)及舒瓦伯(Kyle Schwarber)兩名重砲，舒瓦伯雖然賽季前兩個月狀態不佳，但6月攻擊指數高達1.093，被三振數也大幅減少，手感已逐漸回溫。而卡斯提拉諾則是每下愈況，6月攻擊指數跌至0.585，是目前費城人打線最大的斷點。費城人頭號砲手是上季國聯MVP哈波(Bryce Harper)，哈波本季繳出15發全壘打、48分打點，依舊維持著出色的攻擊效率，但費城人打線攻勢過於集中，若卡斯提拉諾無法重拾身手，各隊投手將會越來越閃躲哈波，費城人的得分效率也勢必會大打折扣。

教士在明星游擊手小塔帝斯(Fernando Tatis Jr.)缺陣的情況下，長打火力大幅衰退，團隊全壘打數58支國聯排名倒數第二，但教士打線串聯度極佳，本季在得點圈有人時的打擊率高達0.268，創造出場均得分4.71的高效能表現。另一方面，被球團視為明日之星的柯朗沃斯(Jake Cronenworth)近期也走出季初的低潮，6月上壘率高達0.471，搭配上馬查多(Manny Machado)及沃伊特(Luke Voit)出色的清壘能力，是教士本季進攻端的勝利方程式。

費城人此戰推出R.蘇亞雷茲(Ranger Suárez)主投，R.蘇亞雷茲上季投出生涯代表作，先發出賽12場自責分率僅有1.36，但本季表現大走鐘，自責分率高達4.43。從進階數據觀察，R.蘇亞雷茲本季四縫線直球的進壘點太高，打者的打擊仰角從上季的4.4度暴增至本季的6.3度，造成被長打數大幅增加，本季主投65局已被敲出7支全壘打，是今年表現判若兩人的主因。教士則預計由菜鳥M.戈爾(MacKenzie Gore)坐鎮先發，M.戈爾的主要武器球是均速超過153公里的直球，本季使用直球的比例高達62.4%，其出色的尾勁讓對手吃足苦頭，本季前9場先發自責分率僅有2.09，K/9值更高達10.86，但近兩次先發被對手掌握配球模式，品質不佳的引誘球無法吸引打者出棒，短短6.1局狂失14分，近況不算理想。

兩隊打線在6月狀態相當出色，場均得分都接近6分，加上雙方先發投手近期壓制力也不足，此戰預期將會走向打擊戰，首推「大小總分玩法-大分」。勝負盤部分，費城人雖然有著聯盟第四高的場均得分4.88分，但總淨勝分卻僅有+36，原因在於費城人牛棚時常提油救火，本季團隊牛棚自責分率高達4.22，而教士的主力後援克利斯麥特(Nabil Crismatt)及賈西亞(Luis Garcia)本季狀態穩定，筆者看好牛棚較為堅強的教士有機會在打擊戰中止住失分，建議投注「不讓分玩法-主勝」。