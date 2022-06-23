年度四大賽中唯一在草地球場比拚的溫布頓網球公開賽即將於6月27日在英國倫敦開打，塞爾維亞「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）分屬本屆溫網男子組的頭號前二種子，比較可惜的是因為俄烏戰爭的關係，主辦單位禁止俄羅斯與白俄羅斯的球員參賽，包括目前世界球王麥維德夫（Daniil Medvedev）、排名第8的魯布列夫（Andrey Rublev）、和排名22的克查諾夫（Karen Khachanov），這3名極具競爭力的俄國好手全被迫缺席，另外世界排名第2的得過選手茲維列夫（Alexander Zverev）也因為腳踝傷勢無緣本屆溫網。

喬科維奇（Novak Djokovic）生涯至今拿下20座大滿貫與38座大師賽頭銜，其中大師賽奪冠的次數是歷史最多的紀錄。喬帥最擅長在硬地球場出賽，20座大滿貫中有9次澳網冠軍以及3次美網冠軍都是在硬地球場取得，其實喬科維奇在草地球場的表現也不俗，他在溫布頓也拿過6次冠軍，包括2018、2019、2021前三屆的頭銜(2020溫網因為疫情取消)，在許多頭號對手如瑞士特快車費德勒(Roger Federer)、球王麥維德夫（Daniil Medvedev）…等本屆無法參賽的情況下，喬帥十分被看好今年再拿一座溫網冠軍。

來自義大利的好手貝瑞提尼(Matteo Berrettini)本屆溫網也絕對是不可忽視的存在，世界排名第11的他最擅長出戰的就是草地球場，生涯7次冠軍之中有4次都是在草地球場拿到，其中就包含本月的斯圖加特公開賽以及倫敦女王草地錦標賽兩項賽事，近況極佳的貝瑞提尼有機會如同上屆溫網一般再次闖入決賽！西班牙蠻牛(Rafael Nadal)納達爾雖然號稱紅土之王，但在草地球場也不容小覷，他也曾在2008年以及2010年拿過溫網冠軍，今年前兩項四大賽(澳網和法網)都是由納達爾一手包辦，廣大球迷可是引頸期盼他在溫網的表現！

至於溫布頓女子賽事，貴為第一種子的波蘭球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)奪冠呼聲最高，自從前球后巴蒂(Ash Barty)退休之後，斯威雅蒂可以說是打遍女子網壇無敵手，論積分目前8631分的她可是比排名第二康塔維特(Anett Kontaveit)的4511分多超過三千分，勝負方面斯威雅蒂累計到現在已經連續35勝，追平2000年大威廉絲(Venus Wiilliams)所締造的「本世紀」的連勝紀錄，看起來她的連勝紀錄將會在溫網繼續延續下去。