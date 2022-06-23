雖說基隆疫情逐漸緩和，但醫護人員及弱勢團體面對疫情挑戰仍相當辛苦。民進黨基隆市長參選人蔡適應23日募集了N95口罩及快篩試劑，分別致贈基隆的醫護人員及洗腎病患，協助他們度過疫情的難關。

蔡適應上午與社團法人臺灣台北醫療聯盟協會理事長趙忠傑，赴三軍總醫院基隆正榮院區捐贈了1萬1500個N95口罩，給基隆市各大醫院及基層診所的醫護人員，讓醫護人員能夠以最好的防護，協助民眾抗疫。

另外，蔡適應也與基隆市議員張顯瀚、旅遊家旅行社、曜群生醫國際有限公司等單位合作，捐贈1000劑快篩試劑給基隆市社會處及基隆市腎友協會，透過公家與民間力量合作，將有限的醫療資源，提供給最需要的社會群體。

對此，基隆腎友協會理事長張夢瑞表示，非常感謝各單位的協助與愛心，腎友每周都要到醫院或診所洗腎，是弱勢族群中染疫風險最高的一群，透過這批快篩試劑，腎友們能夠隨時監控自己的健康，度過疫情難關。

談到他獲民進黨徵召參選基隆市長，蔡適應表示，這是一份責任，從20餘年前擔任立委王拓助理至今，他20年來都沒有離開過基隆，捐助醫療物資給需要的單位，他表示自己將站在第一線，協助戰勝疫情。