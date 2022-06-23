《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》夏季賽中國(LPL)及韓國(LCK)賽區同步開打，本週關注度最高的比賽，莫過於週六(6/25)的兩場比賽，LPL方面是由Karsa領軍的V5戰隊，對上春季賽冠軍的皇族RNG；LCK是由2020世界冠軍的DWG戰隊，對上春季賽締造全勝紀錄的T1戰隊，比賽精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

(LCK) 6/25(六)16:00，T1戰隊@DWG戰隊，推薦：不讓分「DWG戰隊」勝

LCK進行至第2週的賽事，截至6/22，T1收獲2連勝的戰績，對手包括農心紅軍(NS)及KT羅斯特(KT)，雖說是贏下了比賽，但從比賽內容來看，T1的團隊決策不夠果斷，賽場上的宰制力也不如以往，本賽季甚至偶有開局上、下兩路接連被對手擊殺的弱勢表現，或是連續失誤送給對手多個擊殺的情況(例如6/19對上KT的第3局比賽)，整體表現不甚理想。另一方面，DWG戰隊目前戰績2勝1敗，大將Nuguri回鍋再披上路戰袍，讓隊伍戰力有不小程度的提升，前場比賽(6/22)對上3連勝的GEN.G，兩隊都是夏季賽奪冠的大熱門，雖然最終DWG以1：2落敗，但強強對決，雙方你來我往，全場上演精彩的攻防，表現可圈可點。本場比賽，DWG雖然在與GEN.G的對決中未能取勝，但其高水準的表現，相較於T1近期不穩定的狀態，看好DWG能拿下勝利。

(LPL) 6/25(六)19:00，皇族[email protected]戰隊，推薦：「大2.5(局)」勝

LPL進行至第3週的賽事，進入夏季賽後，RNG的表現依舊強勢，目前收獲2連勝的戰績，前場比賽對上WBG，最終以2：1贏得勝利，本賽季新加入RNG的「呼吸哥」Breathe在關鍵的第3局大展身手，不僅在上路單殺對方大將TheShy，更拿下單局6/0/11 (擊殺數/死亡數/助攻數)的完美成績，並奪下該局MVP，證明RNG當初用Bin交換Breathe的決策確實讓隊伍的實力更上一層樓。另一方面，春季例行賽戰績第1 (14勝2敗)的V5，本賽季在中路大將Rookie告假並由新人Dream頂替的情況下，隊伍表現不受影響，依舊拿下3連勝的成績，前場比賽(6/21)對上趣加鳳凰(FPX)，Dream個人全場打出12/0/11的成績技驚四座，表現完全不像是剛從次級聯賽(LDL)升上LPL的選手。本場比賽，兩隊都是LPL的一流隊伍，看好有機會打滿3局。