全球2050年達成淨零碳排，農委會宣布2040年就要完成，台東區農改場今天表示，著手推廣果園草生栽培，土壤有機質可提高，果實增產質好，夏季降溫、冬季升溫，增加土壤碳匯量。

農委會台東區農業改良場今天發布新聞指出，果園進行草生栽培，對於緩和土壤溫度劇烈變化，維持土壤微生物多樣性及豐富度，具備相當貢獻，且相關研究文獻顯示，果園長期草生栽培對果實產量及品質都有益。

台東區農改場說明，從試驗的土壤分析數據中發現，果園草生栽培的土壤有機質含量都顯著高於清耕栽培（施用除草劑）者，平均高出1%到2%。

草生栽培除可提升土壤有機質含量外，台東區農改場並說，相較於施用除草劑的土壤，優點還包含夏季能降低土表溫度攝氏2度到6度，降低10公分深土層溫度攝氏2度到3度；反之，冬季則能提高土表溫度攝氏2度到4度，提高10公分深土層溫度攝氏1度到3度。

台東區農改場補充，果園採用草生栽培初期雖在雜草管理上較耗費人力，但是整體效益會隨時間累積而顯著，並增加土壤碳匯量，建議果農可先採集果園土壤送當地的試驗改良場所檢測，先了解土壤有機質含量，然後在施行果園草生栽培後，再逐年定期檢測，隨時掌握土壤管理成果，可電洽089-325110轉722詢問。（編輯：陳政偉）1110623