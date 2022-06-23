台北大巨蛋延宕，遠雄原預計今年6月拿到使用執照、10月試營運，但目前第四次建照變更卡關，也尚未拿到使用執照，距離試營運遙遙無期。北市府坦言，10月試營運確定跳票，建照變更設計完成後，預估1個半月可報竣工，要求遠雄以年底前拿到使照為目標。

北市體育局等相關局處今赴議會工務委員會，針對大巨蛋議約內容有關體育賽事比例、撤銷國賠案等議題專案報告。

遠雄申請建照第4次變更審查中，議員王欣儀指出，大巨蛋原本預計6月發使照，10月試營運，但營建署、消防署還有相關審查，詢問建照、使照、試營運的預計進度，是否今年發使照確定跳票？

都發局長黃一平說明，申請建照第4次變更，有很多文件要送審，其中包括防火性能設計審查要經由台建中心審查，去年9月委員會就已通過，但必須取得內政部行政許可函，目前還沒有發出。

王欣儀詢問，內政部是故意卡關嗎？黃一平說，營建署對避難層沒有意見，但消防排煙審查送到消防署審查，營建署跟消防署在了解狀況，因此防火避難性能審查，在等消防審查完成才會一併發出。

黃一平指出，遠雄到5月底的進度，以大巨蛋場館94.28％完成，尚有將近6％還要施工，其中部分包括建照第4次變更設計相關內容，包括安全梯等，要通過後才能做建築施工。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩補充，由於性能審查沒有通過，包括逃生避難梯防火區劃、防火門按規定不能施作，若現在施作，就變成2015年未按設計施工的問題，何時能通過變更設計無法預定。

陳世浩指出，有向遠雄詢問，假設建照變更設計一通過，大概多久可以完成？保守估計是1個半月，遠雄報竣工後，都發局啟動勘驗程序，完成後才能取得使照，進行試營運、營運，遠雄10月試營運確定跳票，年底取得使用執照，是要求遠雄努力的目標。

議員秦慧珠追問，今年肯定不能完工？體育局長李再立認為，竣工應該有機會，取得使用執照有困難。

議員周威佑說，大巨蛋旅館一間房間賣10萬、商場一坪租5000元，都沒有關係，但是大巨蛋做體育賽事，收入要經過市府同意，才合乎BOT精神嘛，給商場、旅館，同意做演唱會，若體育賽事的收費價格市府不能管，叫什麼BOT？就完完全全圖利而已。

周威佑強調，有權利要求體育賽事價錢要經過市府把關，如果遠雄說沒有體育賽事租用，也不能拿他怎樣，若體育賽事跟演唱會租金訂一樣，自然沒有體育賽事，就是100％都演唱會，這方面不能管制的話，訂100場也沒有意義，認為收費要管制。李再立回應，營運之前要送營運計畫書核定，協商時把發放到營運計畫書裡。

議員梁文傑認為，辦48場虧本算誰的？30年來職棒平均一場5000多人，大巨蛋4萬個座位，他都不相信有哪個職棒會來，是不是體育局補給大巨蛋場地租金，還是要求遠雄賠錢也要租給他？規定10場或48場沒有意義，搞不好沒有球團來租。

梁文傑強調，體育局有沒有政策工具補助，與其收權利金，不如補助賽事在大巨蛋舉辦，兩者應該平衡。

李再立表示，要求大巨蛋至少辦48運動賽事，48場在財務上應該可行，他們現在也是考慮財務問題，也沒有鬆口說上調到多少；若有公益性質，可免收營收分潤。