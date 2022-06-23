前水利會長謝福弘在苗栗市成立競選籌備處，展示參選強烈意志。（謝明俊攝）

前水利會長謝福弘在苗栗市區各重要路口掛大上型競選看板。（謝明俊攝）

被視為國民黨縣長最佳競選總部主場的空地，等候國民黨參選人進駐已有多時了。（謝明俊攝）

上周，朱立倫派黃敏恭勸進徐志榮，但被徐志榮拒於門外。（謝明俊攝）

國民黨苗栗縣長參選人競逐戲碼「歹戲拖棚」，在22日主席朱立倫約見苗栗縣議長鍾東錦再度勸退後，又再無疾而終。上周，朱的核心幕僚黃敏恭再度勸進徐志榮，依舊被拒門外。參選縣長人選沒著落，數百苗栗藍軍基層參選人一直等不到母雞帶領下，亂成一鍋粥，對黨中央不滿情緒日益高漲，多名基層參選人大罵，明明人家有困難不願出來選，偏偏硬要強逼成婚，有意願為藍軍拼鬥的，黨中央棄之如敝屣，黨中央難不成是想搞到苗栗藍軍垮台嗎？

朱立倫22日約見身兼國民黨苗栗縣黨部主委的縣議長鍾東錦，行前，鍾東錦並不祈望與朱主席的會面會有任何正面回應，果不其然，朱立倫再度當著鍾東錦的面表白「我愛的不是你！」鍾東錦雖然事前已有心裡準備，但不免自嘲，自己就是掏心掏肺，終究還是挽不回主席的心。

據悉，朱立倫在當選國民黨主席後與鍾東錦聯繫時，鍾東錦就曾當面向朱立倫請命，他續任苗栗縣黨部主委，就是有意爭取參選縣長，當時朱立倫未置可否，鍾東錦認為主席並不反對，才積極努力備戰。

事實上，鍾東錦的態度始終是以國民黨的勝選為考量，當朱立倫親訪苗栗傅學鵬宅，與苗栗藍營政界會晤，鍾東錦被朱立倫直接勸退時，鍾東錦確實有淡出縣長爭逐的想法，還商請縣議員韓茂賢幫忙勸進徐志榮，甚至於鍾東錦在5月底展開的18鄉鎮市祈福傾聽之旅，在大湖首站舉行前夕，鍾東錦甚至向核心幕僚表露想藉傾聽之旅向鄉親感謝，並宣布退出縣長爭逐，但被幕僚以徐志榮始終未鬆口要參選為由勸阻，尤其是在5月31日，徐志榮在立法院公開宣稱不選，鍾東錦才又燃起替藍軍披戰袍的鬥志。

另一個立場一樣尷尬的人，是同樣有意爭取參選的前水利會長謝福弘，謝福弘與徐志榮私交甚篤，因此，對於謝福弘而言，如果黨中央確定提名徐志榮，並且徐志榮答應參選，他定全力支持，但他非常清楚徐志榮不想選、也不願選，所以才一直堅持要爭取黨中央提名至今。

據了解，朱立倫接任黨主席後，為了解決苗栗縣長參選人問題，指派核心幕僚黃敏恭做為苗栗的溝通窗口，與徐志榮、傅學鵬、鍾東錦、謝福弘等人都保持密切連絡，上周，黃敏恭再度啣命赴苗栗徐志榮住處，代表主席再度勸進徐志榮，徐志榮聽到黃敏恭已經抵達家門，當場將黃敏恭拒於門外，完全不想談論縣長等議題，黃敏恭因而無功而返。

謝福弘為了表態自己參選意願，除了在苗栗市重要路口設置參選看板外，還在友人的全力支持下，在苗栗市成立參選籌備處，期望一旦承命就可以馬上衝刺，畢竟時間不多了，甚至有友人已協助找妥未來參選縣長的競選總部所在地，只要黨中央一聲令下，馬上可以就戰鬥位置。

但是在黨中央一再懸而未決下，包括全縣縣議員、18鄉鎮市長、代表及村里長，全部數百藍軍基層參選人提名及輔選作業，全部因而卡關，大家都像是被吊在半空中，上下不得，許多基層參選人急得如熱鍋上的螞蟻，眼見投票日剩不到5個月，藍軍苗栗的大母雞仍然不明，讓藍軍深恐戰鬥意志大受打擊，甚至會分崩離析。