終於見到4字頭！中央流行疫情指揮中心公布今天國內新增4萬8283例本土個案，境外73例，死亡新增166例，中重症415例。今年全台死亡人數已近5千，累計4964例死亡。由於死亡數破百例持續一段時間，死亡何時能趨緩？指揮中心發言人莊人祥表示，死亡屬於落後指標，會加快口服抗病毒藥物的提升外，若能加速診斷確診，及早治療，對於整體死亡下降是有幫助的。

國內今年死亡人數累積近五千人，且確診數持續下降，死亡人數仍持續日增百例。莊人祥表示，死亡數是監測疫情的落後指標，會再針對口服抗病毒藥物提供的比率提升努力，目前有達到8%，另外針對若能更快診斷，及早治療，對於整個死亡下降是有幫助的。

由於有專家擔心夏季流感今年會不會大流行，若兩個疾病同時流行會不會難以區分？莊人祥指出，流感部分，周邊國家開始有流感疫情，台灣因有邊境檢疫、配戴口罩規定，因此，流感併發重症確定病例從去年十月至今，完全沒有任何病例，社區呼吸道病毒監測也是零檢出。

至於新冠肺炎的預防，莊人祥表示，預防層面，新冠肺炎預防接種仍是最重要預防方法，尤其是長者及有慢性病高風險疾病者，希望可以接種三劑疫苗，或基礎加強劑。要避免感染，家人若曾經有疑似症狀或曾經跟確診者接觸，應避免與長者、高風險對象接觸。長者若有症狀應隨時快篩，有確診要盡快通報治療。

至於今年流感疫苗採購數量，莊人祥表示，和往年相當約有619萬劑，而雖然莫德納公司有開發可以同時預防新冠和流感的疫苗，但今年還未成功開發，仍要兩劑分開，但可以同一天同時施打。