南市台鋼連續兩年以台灣企業甲級足球聯賽冠軍身分出戰亞洲足聯盃，去年首度參賽以1勝2敗在小組排名第3未能晉級，今年二度參賽，能否締造比去年更佳戰績？

亞洲足聯盃的小組賽以區域劃分，去年台灣和香港、蒙古分在東亞區J組，對手分別是香港足總盃冠軍和港超聯亞軍東方龍獅、港超聯第4名理文、和蒙古超聯冠軍220體育會，南市台鋼憑陳瑞杰獨中兩元，旗開得勝以3：0擊敗220體育會，但隨後面對理文和東方，分別以1：4、0：1落敗，無緣晉級淘汰賽階段。

今年南市台鋼仍分在東亞區，兩支香港對手仍是港超聯亞軍東方龍獅，和通過附加賽晉級的港超聯季軍理文，另一支晉級小組賽的球隊是澳門鄒北記，但因為澳門的旅遊限制令被迫退賽，使得東亞區的J組只剩3支球隊。

由於新冠疫情的關係，近2年的亞洲足聯盃小組賽都是各自集中某地舉行，J組去年由香港主辦，今年原定由台南當東道主，但可惜台灣疫情爆發宣布取消，最後由泰國武里南提供場地解決。

南市台鋼本季陣容有很大變動，連兩年台企甲MVP吳俊青，台灣門神潘文傑和前鋒班吉等冠軍主力都轉會至台中Futuro，但仍保留了上季進球榜前兩名的外援馬可和安以恩，南韓「歐巴」沈云燮則扛下俊青離隊的空缺，另外大同雙星白劭宇和張豪偉的加入更充實了板凳深度，本季台企甲前6輪比賽打完，南市台鋼仍以4勝1和1敗暫居第一。另外，南市台鋼掛名技術總監的「特聘教練」是香港知名主帥郭嘉諾，他對香港足壇的了解，可能就是南市台鋼致勝的關鍵。

港超聯在去年12月後就因為疫情停擺，可能要9或10月才會復賽，這對兩支參賽亞洲足聯盃的香港球隊來說，維持球隊正常運作是一大難題，東方龍獅就在5月底宣布與5名外援解約，另外日前代表香港隊去印度參加亞洲盃資格賽的後衛馮慶燁和茹子楠，則分別因為解約和健康因素退出東方龍獅的亞洲足聯盃參賽名單。

理文仍然是南市台鋼爭取出線的最大勁敵，除了陣中擁有多達7名外援外，4名港腳徐宏傑、余煒廉、迪高和副隊長顏樂楓都已抵達武里南，可望排出最強陣容應戰。

理文24日18:00首戰東方龍獅，27日18:00則由南市台鋼對理文，30日18:00則是小組最後一戰，由東方龍獅對南市台鋼。

預測理文首戰2：1擊敗東方龍獅，第2戰理文0：0平南市台鋼，最後一戰東方龍獅與南市台鋼踢成1：1平手。