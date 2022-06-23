台灣第一部以2位越南裔演員擔綱女主角的電影《徘徊年代》以女主角阮安妮與飾演老公忠銘的江常輝為主要視覺畫面，也強調出以越南媳婦與台灣尢婿的新住民故事主軸。預告片則以兩段不同台灣情懷的新住民基調剪輯，遠嫁來台的越南女孩文慧，懷抱希望，最後卻生活變調；延續到千禧年後，一位新生代的越南女孩帶來不同樣貌，卻希望能夠找到前人的足跡。

曾經在臺劇《花甲男孩轉大人》演出外籍看護的阮安妮，本身卻是為了台灣歌仔戲嫁為台灣媳婦的越南女孩，她在電影所扮演的文慧飄洋過海嫁給江常輝主演的忠銘，陳淑芳則飾演文慧的婆婆。在一個比較傳統的年代，文慧想要幫助家計希望可以做小吃生意，但是婆婆卻只希望她可以傳宗接代，而忠銘也有自己的生活壓力，在有各自的心事下，他們要如何面對接下來的生活。鏈結90年代與千禧年後，出現了另外一名高學歷的神祕越南女性裴秋蘭由阮秋姮主演，則是移民台灣後進入徵信公司上班，又呈現了另外一番新住民不同的面貌，兩段不同的時空背景，卻由相同的演員串起整部電影，可以說是《徘徊年代》的一大魔幻亮點。

片商特別為了讓更多年輕學生們體驗90年代台灣的歷史過程，特別在7月10、13、16日共三天推出免費觀賞《徘徊年代》的青春限定場，金馬影后陳淑芳一起陪大家體驗充滿懷舊風情的台灣味。希望國、高中生以及大學生有機會接觸到在台灣認真打拼的新住民故事，同時也看到他們在台灣扎根之後長出不一樣的生活樣貌，請洽官方粉絲頁報名，數量有限，額滿為止。