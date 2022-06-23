梅嶺資訊站推出藝文展。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

梅嶺資訊站推出藝文展。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

梅嶺資訊站推出藝文展。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市楠西區的梅嶺資訊站，為交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處所管轄，即日起推出藝術家李美玲油畫個展及沈子真鐵雕個展，兩位藝術家的作品一個繽紛一個樸質，值得細細觀賞。

西拉雅風管處表示，李美玲雖然參加過無數次展覽，年過80的她生平第一次油畫個展特別在梅嶺資訊站展出，李美玲一生從事教育工作，熱心公益，在其人生經歷豐富淬鍊下，對美的事物有不一樣的觀察詮釋；沈子真則以早年的農器為素材，透過敏銳觀察與獨特的組合邏輯傳達對於人生的思索，引人玩味。

西拉雅風管處長徐振能表示，梅嶺資訊站原為提供遊客旅遊資訊的地方，2020年資訊站重新整修，管理處思考如何進一步創新作為，在維持應有的功能之下，也希望跳脫制式框架，所以整修時就以藝文展出為規畫構想，特別針對燈光、天花板及動線精心設計，賦予資訊站多元功能。

楠西區梅嶺是西拉雅國家風景區中觀光資源集中，饒富吸引力的觀光景點，遊客都是為了梅子雞風味餐及完善的步道而來，近來梅嶺像「景美是吉」營造用餐環境及窗外視覺景觀餐廳的出現，顯示梅嶺風景區開始朝多元發展，遊客有更多元的選擇，景點吸引力才會增加。

梅嶺資訊站策展人劉贏老師是資訊站承租人也是藝文界人士，希望在公私協力異業結合之下，可以帶給遊客多元而豐富的遊程體驗，梅嶺資訊站將會持續邀請藝術家辦理藝文展覽，提供遊客寓教於樂的遊程體驗。

梅嶺資訊站不收門票費用，內有販售飲品，遊客在吃完梅子雞大餐或步道健走之後別急著回家，可停下腳步進到梅嶺資訊站解解渴，來個心靈與視覺的饗宴。