市府表示，指揮中心昨宣布再放寬民眾可使用授權核准之PCR快篩試劑檢測陽性，經醫師確認後即為確診。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市23日新增932名確診個案，今年以來累積6萬2379例確診個案，居家照護者為7198人、居家隔離者為2085人，市府表示，指揮中心昨宣布再放寬民眾可使用授權核准之PCR快篩試劑檢測陽性，經醫師確認後即為確診。

市府表示，民眾使用抗原或PCR快篩試劑檢測為陽性，務必於陽性卡匣，寫上受測者姓名及日期，如以視訊診療進行評估，請將卡匣及健保卡一起拍照，如需至醫療院所請醫師現場評估，應以透明夾鏈袋將卡匣密封包好攜帶前往，以利醫師於視訊或現場進行評估，民眾也可向竹市提供視訊診療或陽性判讀診所預約掛號。

市府指出，快篩陽性民眾應多利用視訊診療，避免外出，如須外出看診，請勿搭乘大眾交通工具，確診後，應遵守居家照護及自主健康管理7＋7規定，距發病日或採檢日滿7天後始得解除隔離，無需再採檢。

另外，市府指出，自主健康管理之7天期間，應禁止前往人潮擁擠處、餐廳內用及聚會，請民眾務必配合防疫相關規定。如有相關疑問，可打電話到竹市居家關懷中心03-5320900，24小時專人提供諮詢服務。

衛生局提醒，為強化民眾疫苗保護力，5到11歲兒童即日起開放第2劑接種，與第1劑接種滿4週後可向合約診所開診時間電話預約，其它年齡民眾亦可於各廠牌疫苗診所預約。

市府表示，中正市場、體育館及慈濟靜思堂三大疫苗施打站，持續提供65歲以上及55歲以上原住民長輩疫苗施打服務至7月1日止，每周一、三、五提供莫德納，每周二、四提供輝瑞疫苗，長輩於6月30日前接種任一劑次疫苗，可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑。