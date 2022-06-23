新冠疫情襲台，百業蕭條，台北市長柯文哲去年底推出「青年職涯儲值護照」協助在地待業青年踏入職場，不過政策達成率僅8％，甚至要在8月畢業季時退場，有議員痛批柯市府不去檢討執行力，竟選擇在振興時刻收回成命，簡直本末倒置。北市就服處回應，中央將在8月推出尋職津貼，屆時無需疊床架屋。

「台北市青年職涯儲值護照」對象為設籍在北市的18歲至29歲初次尋職青年，若在4個月內尚未成功就業，即可申請職涯儲值護照，接受相關諮詢並使用就業服務，即享5000元補助，每月可申請一次，至多3個月，不過該政策自去年10月推出以來，申請人數卻少得可憐。

市議員吳沛憶質疑，柯市府過去曾為該政策訂下750人的KPI，結果幾個月過去，申請者卻只有66人，等於達成率僅有8％，勞動局卻說「不是使用者越多越好，市府也不以追求這個績效的執行為目標」，話音剛落，卻暗地放寬申請條件，將待業4個月的規定縮短為1個月，擺明要衝績效，簡直說一套、做一套。

「根本是本末倒置！」吳沛憶質疑，勞動局曾稱青年職涯護照兼具紓困與振興，但政策卻設定在8月底退場，她痛批市府不去檢討執行力，反在疫情趨緩之際、校園畢業季時，結束協助青年就業的計畫，難道是為了迴避無法達標的事實嗎？

對此，就服處解釋，會調整適用對象，主因是配合中央6月15日推出的青年就業獎勵，考量北市青年畢業後大多住在自家，較無後顧之憂，求職轉職較爲容易，才特別將尋職津貼適用對象提前，銜接就業中央。

就服處說，有關原儲值護照方案預期人次，意在保留資源給需要的青年，並不以追求績效為目的，更不鼓勵青年消極不就業，等待失業滿4個月再申請補助；至於青年職涯儲值護照為何將結束時間定為8月31日，那是因為預期中央將比照去年，於8月會推出尋職津貼方案，屆時無須疊床架屋。