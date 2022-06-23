新北、桃園、新竹三縣市警察9名員警遭檢舉勾結業者鑽交通法規漏洞，涉嫌收賄於3年內共開出上千張不實吊銷罰單，檢方昨日聲押禁見7警、6代辦業者與1名代檢員，其中4警裁准羈押禁見。新北市警察局今重懲相關人士，現任三重分局長、前樹林分局長陳永昌遭記過2次，現任樹林分局三多派出所所長李健立遭拔官，調離非主管職務。

遭檢方聲押禁見的7位員警，包括時任新北樹林分局三多所余姓、黃姓警員（現均任職樹林所）、謝姓警員、馬姓警員、李姓警員（現任板橋分局後埔所）、板橋分局信義所廖姓警員及平鎮分局警備隊鄭姓警員。其中平鎮分局警備隊鄭姓員警、板橋分局廖姓及李姓員警、樹林分局黃姓員警、6代辦業者與1代檢員裁准羈押禁見。

新北市警局今發布聲明指出，本局去年8月接獲檢舉後，便調閱「道路交通管理處罰條例」取締件數，發現樹林分局三多派出所件數較為異常，經清查後發現開單同仁多為三多派出所少數同仁，研判疑似與代辦業者鑽交通法規漏洞，因此同年10月1日便主動報請新北地方檢察署指揮偵辦。

新北市警局表示，警局針對相關涉案人員羈押者即「停職」；交保者將全力配合地檢署指揮後續偵辦，將秉持「全力配合司法、從嚴追究責任」原則，處理後續事宜。新北市警局長黃宗仁強調，對本案相關涉案人員表示痛心，為了警察紀律與聲譽，將追溯案情萌發起歷任幹部連帶責任。

黃宗仁表示，已重懲前任分局長陳永昌記過2次，樹林分局三多派出所所長李健立調整非主管職務、板橋信義派出所所長鍾明豐調整職務，後續將再嚴懲追究歷任幹部(副分局長、督察組組長、交通組組長、所長、副所長)考監責任，不限層級，從嚴辦理，淘汰不適任警察，杜絕警紀歪風。

另外，現任樹林分局分局長趙家輝去年8月24日到任後，便發現弊端且立即自檢清查，行政懲處將另行再議。黃宗仁說，警局將持續全面清查是否還有其他人員涉案，全力配合地檢署調查，從重追究涉案人員行政責任。