大陸氣質女星高圓圓，2012年拍攝電影《搜索》與小5歲男星趙又廷相識相戀，並在2014年宣布結婚，而高圓圓婚後大量減少工作量，幾乎將心思都放在孩子與家庭身上，仍不忘透過社群媒體與粉絲們互動。近日拍到高圓圓的愛女去探班媽媽，母女兩人畫面溫馨。

根據陸媒報導，有八卦媒體拍到高圓圓女兒去拍攝現場探班，高圓圓當時進行寫真拍攝，影片中高圓圓造型精緻在街道上拍攝，遠遠看到女兒就立刻露出笑容，母女見面後高圓圓把女兒抱在懷裡，開心地扭來扭去，似乎是在逗女兒開心，畫面相當溫馨。隨後高圓圓繼續工作，周圍有不少工作人員陪著高圓圓女兒Rhea，她在一旁蹦蹦跳跳，行為相當可愛，而Rhea的身高幾乎到了大人的腰部，留著一頭長髮，從背影看十分漂亮。

或許是等累了，工作人員蹲下來讓Rhea坐在大腿上，Rhea乖巧的坐下，手裡還拿著小風扇，乖乖等媽媽結束工作。過了一會高圓圓回酒店換衣服，Rhea在現場給攝影師拍照，似乎是不好意思被拍，手舞足蹈的讓攝影師都忍不住笑了，一旁的工作人員也很配合她一起跳，樣子非常可愛。

高圓圓與趙又廷結婚後，2019年生下一個女兒，取名為Rhea，為了讓女兒低調的生活，夫妻倆很少在社交平台曝光女兒的正臉，將女兒保護的非常好。而趙又廷日前在山東青島拍攝醫療劇，因此沒辦法和女兒一起探班高圓圓。