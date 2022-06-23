國民黨智庫執行長、前立委柯志恩被外界點名可能代表藍營參選高雄市長，國民黨高雄市議員陳美雅更認為，柯個人形象清新且是學者出身，有擘畫、規劃願景能力，再加上口條也非常清晰，她只要說展現決心，高雄市民是會願意展開雙手給予機會。然而最新一份民調顯示，目前高雄市長陳其邁仍以43.3%的支持率，勝過柯的30.1%

《Yahoo新聞》民調昨（22日）以「高雄市長、台南市長、台中市長，你看好誰能當選？」為題進行投票，共有「你看好誰能當選高雄市長？」、「你看好誰能當選台南市長？」與「你看好誰能當選台中市長？」三題，將從22日統計至26日。

截至23日下午2點半，已有超過9000人參與該投票，在題目一「你看好誰能當選高雄市長？」中，有43.3%民眾投給現任市長陳其邁，30.1%投給柯志恩；題目二「你看好誰能當選台南市長？」中，代表國民黨參選台南市長的議員謝龍介得到59.6%的民眾支持，現任市長黃偉哲則得到40.4%的支持；最後在題目三「你看好誰能當選台中市長？」，現任市長盧秀燕得到79.6%的超高支持度，遠勝對手蔡其昌的20.4%。