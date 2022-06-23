中共官方指稱台灣海峽非國際水域，針對海峽法律地位爭端，前外交部條約法律司司長申佩璜今指出，「國際水域」的名詞紛爭，在法律上沒有對錯可言，雙方就是立場之爭。前駐美國軍事代表團團長淡志隆認為，中方未來是否將進一步訂定法律，限制非必要且有特殊目的的航行，確實值得注意。

政大國際事務學院全球及區域風險評估中心今針對「台灣海峽法律地位爭端及政軍風險」召開線上座談。

與談的外交部條約法律司前司長申佩璜表示，中國大陸認為台灣海峽不是國際水域，對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權，美國則強調領海以外都是國際水域。然而，國際水域雖然不是國際海洋法的名詞，但通常是指領海以外的公海，因此美國的說法也沒有違法。

因此，申佩璜認為，基本上這次的紛爭，法律上沒有對錯，雙方就是立場之爭，相關國家要不要支持，就看各自的立場。

申佩璜指出，此次紛爭，其實也是中國大陸因應美國在台灣海峽展開的軍事活動，也就是雖然同意美軍通過，但不同意有演習和對中國軍事偵察自由等危害領土完整的自由。因此，未來是否會採取更積極的行動，值得關注。

前駐美國軍事代表團團長淡志隆也表示，此次中美針對國際水域掀起的爭論，主要爭執點就在於航行自由能「自由到什麼程度」。例如美國海軍在台海的航行部署，就被中國大陸認為是有政治性目的，危害國家穩定，因而特別宣示台灣海峽不是國際水域。

淡志隆強調，未來中國大陸是否將針對非必要且有特殊目的的航行，訂定法律予以限制，甚至片面宣告台灣的領海基線，確實值得觀察。而我國近日配合美方所提出的回應，是否將影響未來台灣在某些主權利益的伸張，這部分也要審慎思考。

台灣國際法學會副祕書長林廷輝則表示，中美因不同立場所提出的論述，不能說誰對誰錯，但至少可以確定一件事，就是中國雖然否定國際水域，也承認台灣海峽是屬於「非領海海峽」的概念，因此未來還是要觀察中國接下來會提出哪些實際作為。