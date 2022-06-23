日本24歲寫真女星真島直美（真島なおみ），擁有甜美臉蛋與超兇猛的魔鬼身材，加上她擅長駕馭各種性感火辣的造型，使她一登上周刊封面並推出大尺度寫真就獲得廣大粉絲的注意，IG吸引超過74.9萬人追蹤。而十分注重身材的她，近日也曬出在健身房時運動的畫面，邪惡的畫面令網友看得臉紅心跳。

真島直美日前突然在個人IG上曬出健身房的運動影片，只見她穿著粉色的削肩運動內衣，搭配同款式運動褲，在器材前賣力的臀推訓練臀部肌肉，雖服裝一點都不暴露，但影片由上往下拍攝的角度，加上她不斷發出的嬌喘聲，網友還是忍不住直呼「太可愛了，喘息聲好酥麻」、「連運動都這麼有魅力」、「真島直美真是可愛又性感」，短短12秒的影片就吸引超過5萬人觀看。

事實上，真島直美私底下也十分努力經營TikTok等社群媒體，先前她便在TikTok帳號上曬出多個熱舞的影片，除了穿上黑色的性感內衣外，她還戴著眼鏡裝扮起老師的模樣，身上則是穿著一件灰色的小洋裝，而領口超深V的性感設計，使她跟著音樂律動時豐滿的雙峰也跟著上下搖晃，加上裙襬疑似太短，揮手時意外撩起差點走光，她雖用貼圖擋住，依然讓網友看了大噴鼻血，紛紛留言「老師與學生的合體」、「可愛的女神」、「萬惡的貼圖」、「戴眼鏡也好可愛」。