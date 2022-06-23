新北有8處賞荷勝地，新北市觀旅局邀請民眾前來蒐集各地荷花美照。（新北市觀旅局提供）

盛夏初到，喜愛賞花的民眾一定不能錯過此時節的清秀荷花盛開！新北市有8處賞荷勝地，分布在都會田野之間，每年6至9月盛花時期是遊客們的出遊好時機，新北市觀旅局推薦5條賞荷遊程，且考量到綠能環保，即使不開車也能搭乘大眾運輸玩好玩滿！

觀旅局表示，喜好欣賞鐵道風景，以火車行進時軌道發出的聲響節奏做為旅途配樂的朋友，一定要去雙溪上林里荷花田，抵達雙溪火車站後轉搭公車，即可到此觀賞荷花優雅綻放姿態，步行於田野小徑，身心都能得到舒展洗滌。

雙溪區公所也預定在9日上午8時至12時，於雙溪上林里荷花田舉辦「新北稼日蒔光 戀戀雙溪荷所在」荷花季活動。賞荷完可到雙溪老街探訪深具歷史底蘊的三忠廟、林益和堂中藥店、雙溪渡船頭等。

喜歡接近海洋的朋友，就非常適合到淡水屯山里荷花田、三芝山豬堀荷花田或金山清水農地，欣賞幽香盛開的荷花，除了荷花秘境之外，鄰近還有三芝地區的淺水灣海濱公園、芝蘭公園、石門的麟山鼻地質景觀生態步道，或金山的獅頭山步道、中山溫泉公園等景點，也是很適合網美挑戰拍出獨具風格的美照必拍之地！

汐止區鄉長里大埤荷花池也能覓尋到荷花盛開的美景，賞荷時順道來趟鐵道旅程，到汐止老街感受傳統的紅磚牆及巴洛克風格洋樓，別具一番風味。

民眾可依據自身居住地點或是遊程安排，選擇最適合的遊程。更多新北市旅遊資訊，可上新北市觀光旅遊網或新北旅客粉絲頁查詢，實際花況可查詢「賞花快報」臉書粉絲專頁。