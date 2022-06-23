民進黨立委黃國書邀集台鐵局、市府停管處和得標廠商，23日於東區十甲路及南區美村路的鐵路高架橋下辦理會勘，黃國書希望台鐵局規劃9處東南西區鐵路高架橋下停車場，於今年10月底前完工，並開放民眾使用，鐵路沿線居民停車則享有優惠價格。

台鐵局資產開發中心經理江權祐表示，鐵路高架全段由豐原站至大慶站沿線橋下空間總共規劃26處停車場，完工後可提供2295格汽車格、1264格機車格，其中東南西區有9處停車場，共可提供695格汽車格、206格機車格。

江權祐說，先前停車場招標不順多次流標，在黃國書委員的指示下調整投標條件做適度放寬，才終於在去年2月有廠商得標，然而因為疫情影響，以及須和交通局做多次討論協商以及做細部設計的調整，以致近期才能施工。

台中市停車管理處陳瑞成專員表示，這9處停車場除了南區柳川東路至美村路段（五權停28）及崇倫碉堡至西川一路段（大慶停29）這2處停車場已核發設置許可能進場施工外，其他7處停車場已請廠商辦理補正。

黃國書指出，停車場闢建會有台電等管線設置工程，務必順利進行，並責成台鐵局在7月底前取得東南西區9處停車場的設置許可，8月施工，力拼10月完工取得停車場證，並開放民眾停車使用，且沿線居民還能享有停車優惠，讓鐵路高架橋下空間能獲得充分利用，並紓解週邊地區的停車壓力。