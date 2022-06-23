高捷（右）、詹宏志首次看修復版《少年吔，安啦！》表示像是在看新片。（牽猴子提供）

4K數位修復版台灣黑幫電影《少年吔，安啦！》即將於7月8日大銀幕上映，昨晚重返30年前拍攝地西門町舉辦媒體試片，滿滿人潮擠進老字號國賓鉅院，是歷來數位修復版經典電影試映會難得一見的盛況，毫不亞於好萊塢商業大片試映規模。

第一次看數位修復版的男主角高捷，看到升級後的全新聲光效果和自己年輕俊俏模樣，驚訝說：「真的好像在看新片，你們用李安那套好萊塢特效把我變年輕了！」高捷表示，透過國賓鉅院的大銀幕，清楚分明地看到片中年輕的他，真的像是李安電影《雙子殺手》裡，威爾史密斯看到活生生的年輕自己，站在眼前一樣震撼。

當年由侯孝賢導演找來擔任該片策劃，負責發行、宣傳策略的PChome集團董事長詹宏志，昨天也是首次看修復版，看完直呼：「很難想像，經過數位修復呈現，30年前每一格畫面與配樂的能量衝擊，還是這麼有爆發力！」該片拍攝時，詹宏志已是台灣知名的趨勢專家和波麗佳音唱片台灣分公司總理，不但推出如今已成膾炙人口經典神碟的同名電影原聲帶，更首次將整合行銷的概念與手法，導入電影宣發。

除電影本身外，當年擔任原聲帶監製的「台灣搖滾教父」倪重華，為讓修復重映的作品再賦以新意，在睽違30年後，號召年輕嘻哈新生代歌手推出《少年吔，安啦！ 30週年致敬合輯》，由原本的搖滾轉為現今最流行的嘻哈曲風，透過嘻哈生力軍重新詮釋屬於台灣少年的青春歲月，將推出7首歌曲向經典致敬。