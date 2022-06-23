電影《拜金女王的性愛派對》將於本周五全台上映，片中的無止盡”賣可樂”和影史破天荒多人纏繞交媾，成為熱議重點。隨著上映宣傳，男女主角也深受關注，兩人的身材與演技皆獲得正面評價，更有眼尖網友發現，片中更找來不少東歐AV女星客串演出。其實，隨著時代的演變，情色電影早就不再是討論禁忌，演員更因為話題操作水漲船高。以下就來盤點，在演藝圈成名的路上，有哪些名人曾經參與過色情行業的工作。

誰沒有過去？好萊塢巨星都有不堪回首的「黑歷史」。近期上映的《失落謎城》查寧塔圖(Channing Tatum)就曾當過「脫衣舞男」。還有包括席維斯史特龍(Sylvester Stallone)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)、麥特勒布朗(Matt LeBlanc)、大衛杜考夫尼(David Duchovny)以及西蒙雷克斯(Simon Rex)！

席維斯史特龍在未成名前，1970年時曾以200美元的片酬，演出他的影壇處女作《在凱蒂與史達的家裡開趴》(The Party at Kitty and Stud's)。這是部微色情電影，裡面有「女女戀」、「多Ｐ」。1976年史特龍因《洛基》獲得奧斯卡提名後，電影還改名爲《義大利種馬》(The Italian Stallion)，這是取材《洛基》裡面男主角的綽號（見照片左下）。史特龍接受訪問時說，他流落紐約街頭，在生活所逼的情況下接拍。「當時只有接拍電影，或是去搶劫兩個選項，我別無選擇。結果，我花兩天時間拍攝、賺入200美元，終於可以不用睡車站。」

卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz) 成為第一線當紅女星前，19歲時曾拍過色情電影，而她成名後，試圖掩蓋這段過去，想買回版權阻止發行，並且對攝影師採取法律行動，只可惜影片仍流傳至網路上。希望當年卡姐沒有花太多錢買回版權，很顯然多年過去，大眾觀念改變，在近期的電影中，女星露點早已稀鬆平常。

2022年獨立精神獎最佳男主角《紅色火箭》賽門雷克斯(Simon Rex)，被影評人認為是本色出演，給予許多掌聲和稱讚。19歲時的賽門在雜誌上看到色情工作室的徵人廣告，他便應徵錄取開始拍攝裸體寫真；接著又為該工作室拍攝全裸自慰的色情影片。他受訪時表示，他當時願意接拍色情影片，是因為急需金錢支付房租以及當時女朋友的2歲小孩養育費用。

阿諾史瓦辛格則是一路從色情雜誌模特兒到演員再到政治家。年輕時曾為After Dark雜誌拍攝裸體照片。近年這些照片更搭上元宇宙NFT熱潮在網路上熱賣；當年雜誌一本是1.5美金，賣出的NFT則高達1200美金，讓網友們直呼阿諾真是有遠見!

電影《拜金女王的性愛派對》雖然以情色做為賣點，但導演更希望觀眾能審視女性被任意販售的重要議題。片中也找來許多歐洲AV女星助陣演出，不僅讓情色明星們有機會參與大型製作，更讓自身演技淋漓展現，獲得更多觀眾的喜愛。『衣服脫過又如何，靠實力一件件穿回來就好！』