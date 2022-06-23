北高雄首家結合影城的大型購物商場「樂購廣場」23日開幕，佔地面積1.25萬坪的岡山樂購廣場，為達麗集團子公司達麗米樂結合秀泰集團打造的複合式商場，總投資金額超過20億元，為北高雄結合影城最大規模的購物商場。看好岡山發展，達麗建設預計今年Q4推出超高樓「達麗雙子星」，位於台鐵岡山站前，開價35~40萬元。

樂購廣場23日開幕，舉行「樂GO時尚．精彩無限」的儀式，包括高雄市長陳其邁、內政部次長陳宗彥、高捷董事長楊岳崑、達麗集團董事長謝志長、秀泰集團董事長廖治德、達麗米樂董事長謝岱杰、及岡山區里長等數百人等到場，一起見證樂購廣場開幕。

樂購廣場自5月26日試營運以來，至今創造超過20萬入店人潮，而秀泰影城斥資3千萬打造南台灣最大15米高超級巨幕廳影城，成功創造話題性。

圖說：PER6IX到場擔任FUJI一日店長。(記者張雅雲攝)

為了慶祝開幕，FUJI愛騎機代言人大勢女團PER6IX，特別到場擔任一日店長，與粉絲開心互動歡慶樂購廣場新櫃開幕。

樂購廣場分為A、B兩區開發，A區為街邊店，B區為樂購商場及秀泰影城；街邊店的品牌如國際知名服飾UNIQLO、藏壽司、健身工廠、NET服飾已搶先開幕，MUJI無印良品在台灣第1間街邊店，預計7月正式進駐；樂購商場內還有 58家品牌陸續開放櫃位。

陳其邁指出，達麗集團的樂購廣場跟秀泰影城的開幕，這是在北高雄來講非常重要的里程碑，不僅是配合南岡山站在整體城市開發裡，會成為北高雄最聚焦的地方，且串連從路科、橋科到楠梓產業園區，台積電駐廠的地方，可以說是未來北高雄發展最樞紐的地帶。

此外，這也是原高雄縣轄區首個大型商場，第2個大型百貨商場，將是鳳山的LaLaport，大寮則將加緊招商。

圖說：達麗集團董事長謝志長(左)、達麗米樂董事長謝岱杰(右)打造「樂購廣場」，創造1100名就業機會。(記者張雅雲攝)

達麗集團董事長謝志長表示，近年來大岡山地區及橋頭周邊發展迅速，卻10年以上沒有大型商場入駐，達麗建設引入美國經營社區商場與秀泰集團在台灣經營商場的經驗，攜手打造一個具有時尚購物、電影娛樂、主題美食、親子育樂的休閒購物廣場，不只完善大岡山居民的生活機能，創造1100名就業機會，未來樂購串聯RK1聯開案，形成的新商圈，將造成岡山消費型態的大改變。

看好岡山房市發展，達麗建設預計今年第4季將在台鐵岡山車站旁，推出大樓預售案「達麗雙子星」，基地面積898坪，規劃地上24樓、地下3樓的超高建築，將是岡山最高地標，謝志長表示，高雄市區房價見5字頭，岡山條件不比市區差，預計「達麗雙子星」開價35~40萬元。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)