民進黨台北市長參選人以疫情指揮官陳時中呼聲高；前副總統陳建仁今受訪稱讚陳，「我要當指揮官，也不會做得像陳時中這麼好」；他還說，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮邊境解封；至於入黨傳出賴清德來「關切」，他說透露，賴清德這樣回的。

陳建仁今接受媒體人黃光芹專訪，黃光芹爆料，陳建仁加入民進黨後很多陰謀論，「副總統賴清德在先前聽到您入黨，還到處問是甚麼情況，您會支持賴清德選總統嗎？」陳建仁未回應是否支持賴，僅說曾與賴清德面對面談過，兩人一直都是好友，「當時賴清德也問白的(選總統)，就跟他還原整個入黨過程，彼此聊一下」；賴就回說「他知道了」。

黃光芹追問，「那賴清德就放心了？」陳建仁則聳聳肩笑笑地表示，「就只是好朋友聊一下」。

賴清德甚至打電話詢問是什麼情況；陳建仁說，後來有機會跟賴清德談過這件事，他就跟賴說明入黨的情形，

陳建仁說，當時剛好賴結束出訪，所以送他兩包咖啡，而他則回贈台灣的茶。「其實我們都是好朋友，有話就直說，他也問得很白」。

對於之前傳出他要參選台北市長，陳建仁說，他也覺得莫名其妙，目前自己醉心於學術研究。

陳建仁也還原去年加入民進黨，是因為有幾個好朋友來號召；他說，當下他已是民間學者而非政務官，可以表達個人對政治理念，所以向朋友說「時間剛好對」，對方則要他趕緊簽一簽，「就簽完了，故事就結束了」。

他還說，入黨時，總統都不知道；朋友後來才把資料拿給蔡總統簽的，總統也沒跟他談過；蔡當時只是說「怎麼人家勸你，你就加入」，他則回，「我支持妳的想法，這六年台灣變得很好」，但蔡總統聞後不吭聲，也沒表達高興或歡迎，大家想像力太豐富；反而是太太，對他沒告知就加入民進黨，而是看到報紙才知道，很生氣，。

黃光芹追問若被勸進選總統，陳建仁說，目前自己醉心於學術研究，且研究成果還不錯；民進黨人才濟濟，不缺一個陳建仁，但台灣缺一個陳建仁去做科學家。

至於陳時中選台北市長一事，他會怎麼建議？陳建仁說，指揮官職位需要很大的耐心、EQ跟IQ要好、領導統一能力要好，且要面臨很多挑戰。

黃光芹追問，覺得這些特質應該可以放在台北市府，統籌各局處？陳建仁說，綽綽有餘，且陳時中是很合適的人選，雖然有些人對有負面批評，但陳真的是一個很值得大家信賴的政務官，如果台北市郊在陳時中手上，一定會蓬勃發展。