《紐約新醫革命》由「天菜醫師」萊恩艾格爾德主演。（MyVideo提供）

《市長先生》由艾美獎視帝泰德丹森主演。（MyVideo提供）

MyVideo近期推出多部人氣歐美影集，有英倫吸血鬼和女巫共譜禁忌之戀的奇幻魔法影集《發現女巫》，劇情豐富精彩被影迷稱是「《哈利波特》遇上《暮光之城》」的佳作；由「天菜醫師」萊恩艾格爾德主演的人氣醫療劇《紐約新醫革命》，熱血改革醫療黑暗面，口碑不輸《實習醫生》。

以及由兩度拿下艾美獎視帝的喜劇泰斗泰德丹森主演的政治情境喜劇《市長先生》、高人氣的驚悚鬼娃《恰吉》影集版和獲得好萊塢影評人協會獎「最佳有線電視戲劇」且爛番茄指數高達94％的《外星居民》，這些人氣歐美影集最新一季都在MyVideo上看得到。

《發現女巫》改編自奇幻系列小說《魔法覺醒》三部曲，描述擁有魔法力量的女巫歷史學者意外進入了跨越時間冒險，在挖掘自身過去秘密的同時，也遇上一生摯愛—活了千歲的吸血鬼遺傳學家。該劇由英國男神馬修古迪與澳洲性感尤物泰瑞莎帕瑪主演，組成高顏值CP大談跨種族禁忌戀，兩人螢幕對手戲極有火花，馬修古迪透露，兩人私下會一起罵澳洲英語髒話培養感情，也因兩人都已是人父人母，在片場經常大聊爸媽經，還會笑談媽媽餵奶會如何影響胸部大小等私密話題，拉近彼此距離。

《紐約新醫革命》講述萊恩艾格爾德飾演的「麥克斯」醫生，來到美國第一家公立醫院擔任醫療主任，誓言打破官僚體系，為患者提供真正有幫助的治療，情節溫馨感人，在知名電影網站IMDb上獲得8.1高分好評。在最新第四季中，萊恩艾格爾德除了繼續治愈破碎的醫療體系，在情感方面也與弗莉瑪阿吉曼飾演的海倫醫師有新的進展，在首集就祭出全裸火辣床戲，迎來更多采多姿的生活。萊恩艾格爾也在IG分享親密戲片段，並寫道：「是時候裸體了！希望大家享受新的篇章。」

《市長先生》講述退休的富豪企業家尼爾，為了證明自己還生龍活虎，參與洛杉磯市長競選並意外勝選，但在上任後，他除了得搞清楚自己的立場外，還得面臨各式各樣的棘手狀況。該劇由《良善之地》74歲男星泰德丹森飾演凸槌連連、笑料百出的新科市長，他近來接受節目訪問，透露自己私下凸槌糗事，他日前因聽力問題裝上助聽器，最驚訝的發現是「我以為我放屁都很...（安靜）」，當他戴上助聽器後，第一次解放時，嚇到大喊「我的天啊！對不起」，立馬向過去幾年的「受害者們」道歉，讓主持人當場笑翻。