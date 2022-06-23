奈緒（左）在《偷情連載中》飾演小三，和柄本佑大談不倫戀。（CATCHPLAY提供）

日本懸疑愛情電影《偷情連載中》今（23日）釋出正式預告，2人化身漫畫家夫妻，妻子黑木華創作的漫畫，連載的內容竟是丈夫自以為沒人知道的婚外情，然而她與駕訓班老師發生的淡淡愛戀，也出現在連載漫畫中，夫妻之間的婚外情究竟是真是假？電影以現實和漫畫連載的交疊，展開一攻一防的夫妻暗黑心理戰。

該片由日本新銳導演堀江貴大執導，將蔦屋書店原創故事大賽冠軍作品搬上大銀幕，演員陣容亦集結日本實力派演員，女主角找來曾摘下柏林影后並3度獲得有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院金像獎最佳女配角的黑木華，男主角由實力派男星柄本佑飾演外遇的丈夫，而老公的小三則是因懸疑推理劇《輪到你了》爆紅的女星奈緒飾演，攜手詮釋不倫戀情。

黑木華表示：「這部電影裡漫畫與真實的連接方式很有趣，也有大量令人緊張、懸疑的夫妻勾心鬥角劇情，2位漫畫家最後的結果絕對顛覆觀眾想像！」柄本佑稱讚導演：「一開始接觸堀江導演的劇本就覺得非常完整，翻拍成電影後，更是顛覆所有人的想像，絕對精采。」《偷情連載中》7月22日在台上映。