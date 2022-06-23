國門特區企業置產首選 飛飛想3打造新型辦公空間

地緣政治紛擾貿易戰加劇，台商大量回流導致商辦嚴重不足，桃園挾國道、機場、捷運等三大優勢，成為企業界爭相設置總部據點的「國門特區」。東驊建設於蘆竹區推出稀有商辦建案「飛飛想3」，打造時下最流行的共享辦公空間，距離南崁交流道、機場捷運A10站僅15分鐘車程，地點絕佳房價卻僅於2字頭，成為不少企業設置迷你商辦的首選。

【國門特區交通便捷吸引企業設據點 青創族把握南崁最後2字頭區域】

近來烏俄戰爭持續，以及中美在政治與貿易領域互相角力，台商為考量資產配置與貿易成本，紛紛回流設立營業據點，導致商辦嚴重不足。擁有桃園機場的「國門」桃園，乃企業卡位的必爭之地，區域內商辦市場需求旺盛。東驊建設近期在蘆竹區長興路上的乙種工業用地，推出商辦型建案「飛飛想3」，近機捷A10山鼻站與南崁交流道，平均10~15分鐘就有國道巴士往返雙北，同時掌握出城入市與出境入境，交通條件極佳，無論前往外縣市洽商或是貿易往來均相當便利。

對於商務人士十分要求的商圈機能部分，「飛飛想3」享有南崁成熟生活圈，好市多、家樂福、特力屋、全聯購物中心以及台茂購物中心等大型商場林立，滿足各種採買需求，更有蝦皮購物據點，將實體賣場與線上商城完整結合，讓區域內兼具人流與物流，成為理想的辦公室地點。目前南崁房價直奔5字頭，但蘆竹長興路周圍尚可看到2字頭物件，讓有預算考量的新創族，也負擔得起「飛飛想3」。

「飛飛想3」享有南崁成熟生活圈，好事多等大型商場林立。(圖/飛飛想3提供)

圖為台茂購物中心。(圖/飛飛想3提供)

【新型態共享辦公空間成趨勢 飛飛想3將耐震與健康元素注入建築】

近年來斜槓世代興起，許多有創業夢想的年輕人積極投入新創事業，對於這批青創族來說，不想待在傳統辦公室，反而更願意進駐具備高速網路、配備數位化的新型態共享辦公空間，因此掀起迷你型商務中心租售新趨勢，這股潮流連帶造成北台灣都會區優質辦公產品「大缺貨」，也讓「飛飛想3」這類商辦空間更為珍貴。

東驊建設在規劃「飛飛想3」時，就以打造新型態商務空間為目標，並將青創族在意的安全與健康元素注入其中，在結構上採用戴雲發Alfa Safe柱中柱工法，有效提升耐震程度，使得建築更穩固；選用長庚生技-諧震活化水系統，維護商辦內飲用水品質，另外使用錦鋐5+5、5+8膠合玻璃和維夫拉克10吋面板+4合一電子鎖及鑄鋁門，讓辦公空間在安全部分更上層樓。

對懷有創業夢想的青創族來說，「飛飛想3」具備地段、價格、個案標配三大優勢，現在入手，讓「飛飛想3」帶著你的創業夢想一起起飛。