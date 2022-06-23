台中市北屯區、南屯區因都市計畫整體開發新興地區重畫建設完成，人口大量移入，學生跨學區就讀問題嚴重。立委楊瓊瓔說，經她與教育部等單位協調，爭取北屯區文小5增設國小、文中5增設國中、文中小2增設國中及南屯區文中52增設國中案，經獲得行政院、教育部支持，核定補助建設經費13億3824萬元，最快可望3年後招生。

教育局指出，台中市北屯區近5年人口成長量超過2萬人，成長率近7％，為台中市人口成長率最高的區域。坐擁捷運綠線、74線快速道路、鐵路高架等多項重大建設，吸引民間企業進駐，且好市多、漢神百貨、巨蛋、環球購物中心等陸續設點，許多大型建案湧入，大幅提升人口遷移的吸引力。

市府為解決北屯新興教育區超額新生問題，除學區重新調整畫分，也籌設新設校，目前刻正辦理規畫新設學校。北屯區文小5增設國小、文中5增設國中、文中小2增設國中及南屯區文中52增設國中等案，共將興建238間教室，總體校舍硬體約13億3824萬元，獲得中央經費補助後，可緩解新興教育區鄰近學校就學需求問題。

市長盧秀燕說，在少子化下，北屯區、南屯區部分新興地區出現外來人口大量移入，學生卻無法就讀的情形；教育局規畫2022至2024年國中小新設校四所，初估總經費超過13億元；總體校舍硬體經費對市府是龐大財政負擔，特委託立委楊瓊瓔協助向教育部溝通，爭取學校新建校舍等硬體經費。

教育部國教署表示，除規畫「教育新興區」學校校舍新（增）建工程計畫專案經費補助外，國教署也願意在學校的設施、設備部分提供協助，兩者並行；盼中央、地方一起提升孩子教育環境品質。

楊瓊瓔強調，教育局學校錢還沒到位就積極規畫建設，針對教育需求「超前部署」有其必要。過去校舍是在興建好後才新加上冷氣、太陽能板、風雨操場等，新學校在興建時應採前瞻作法，節能、光電、冷氣等裝置都要與過去傳統學校思維不同，期望在中央投入補助後，學校能如質如期完成讓孩子可就近入學。