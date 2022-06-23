台北市民政局說，本次是首都史無前例、最大規模的防空避難演練。（北市民政局提供）。

今年萬安演習即將於7月25日登場，台北市民政局近日督導12區公所及全市456個里辦公處，於6月16日至7月20日間，辦理456場次的「防空避難」踏勘演練，熟悉疏散避難動線，民政局表示，本次是首都史無前例、最大規模的防空避難演練。

民政局指出，為使演練順利，各區公所皆在5月底前，邀請警察分局種子教官完成456里工作講習。由警察種子教官教導認識防空警報、下載安裝及查詢防空避難設備APP、說明防空避難行動、防災物資及救護準備及生存基礎知識，受訓總人數總計為978人。

民政局表示，全市將在1個月內，完成防空避難踏勘演練，由身兼民防分團分團長的里長，說明轄內防空避難室的地點，在各里進行教育講習，這是北市首次舉辦全市規模的區里「防空避難演練」，目的是讓民眾於空襲時，快速且有效進行疏散。

演練時，將讓民防分團里民了解該里防空避難設備處址，並下載安裝防空避難設備APP、學習防空避難姿勢後，由該里防災士及警員陪同，依循「防空避難設備」黃色標示牌指引，走訪里內可使用的防空避難室動線，並就地演練防空避難姿勢，預計至7月20日前完成，辦理456場次踏勘演練。

民政局提醒，民眾應儘早於行動裝置下載安裝「北市警政APP」，可即時查詢最近的防空避難處所位置，達到平時熟悉操作介面，戰時臨危不亂。