新北、桃園、新竹三縣市9名員警遭檢舉勾結業者鑽交通法規漏洞，涉嫌收賄於3年內共開出上千張不實吊銷罰單，讓違規車輛繳清罰款後，即能重新驗車請領新牌「還魂上路」。新北地檢署昨日聲押禁見7警、6代辦業者與1名代檢員，其中4警、6代辦業者與1代檢員裁准羈押禁見。據了解，檢調昨日偵訊後，又查出警界有相關涉案人士，因昨日未約談，不排除第二度搜索帶回。

檢調調查，有汽車租賃業者因租車客人危險駕駛或超速，導致牌照遭吊扣6個月，期間車子無法繼續出租，2020年起與代辦業者合謀鑽法條漏洞，由代辦業者將吊扣車牌的車輛開到固定路段，再故意讓配合的員警開罰單，有的甚至直接請員警開立不實舉發單。

吊扣牌照因此加重處分變吊銷，繳清罰鍰等相關費用後，代辦業者再勾結代檢廠及監理站不實驗車、重新領牌，讓車子能再度上路，減少營業損失，部分違規車主也循此途徑，讓愛車能早日合法上路，涉案員警則從中收回扣賺外快。

檢調昨日聲押禁見的7位員警，包括時任新北樹林分局三多所余姓、黃姓警員（現均任職樹林所）、謝姓警員、馬姓警員、李姓警員（現任板橋分局後埔所）、板橋分局信義所廖姓警員及平鎮分局警備隊鄭姓警員。其中鎮分局警備隊鄭姓員警、板橋分局廖姓及李姓員警、樹林分局黃姓員警、6代辦業者與1代檢員裁准羈押禁見。

據了解，檢調查出有1000多筆不實吊銷罰單，違規車輛分布在北中南部，且代辦業者也不只1家，遭約談的新北、桃園、新竹員警昨日偵訊時全數否認犯行，不過陸續聽聞檢方欲聲押後，有人也指出背後仍有長官涉案，不過檢調昨日並未約談，不排除發動第二波搜索，將人帶回問訊。