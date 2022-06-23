新北市消防員發出的聲明。新北市消防局提供

恩恩案錄音帶外流事件持續發酵，國民黨新北市議員參選人呂家愷也加入戰團，呂家愷表示，卓冠廷在恐涉嫌教唆洩密的情況下，還想提告，他呼籲卓冠廷若真要告，除了引述者以外，記得連消息來源的「高中同學」一起告，因為卓冠廷與同學之間「一定有人說謊」。

卓冠廷對此事的回應則是「6月才掌握資料，且並未提供給媒體。」新北市議員參選人卓冠廷並表示，對於近日所有不實指控，以及相關人士對他的惡意抹黑造謠已涉誹謗，屆時都會提告。

不過，呂家愷則指出，所謂的吹哨者是卓冠廷的高中同學，在錄音檔於媒體曝光後，該消防員已發出聲明，坦言「4月下旬，卓冠廷與我討論恩恩案情況，我思慮不周，從系統下載案子的錄音檔給他，和他說明消防局的流程並無疏失」，強調音檔在政論節目上曝光後，嚴重打擊消防局士氣與形象，讓他相當後悔。

呂家愷進一步表示，卓冠廷此舉恐涉嫌「教唆洩密」，至於是4月份還是6月份拿到，時間點已不重要，重點是「卓冠廷拿了錄音檔」。面對網友議論，卓冠廷還想告人，呂家愷提醒，卓冠廷若真有心提告，務必連自己的高中同學（消防員）一併提告，不要只告網友。否則會重演吳秉叡當初為BNT疫苗告網友結局，檢察官會認為「網友點評或是轉載新聞內容，都是可受公評之事，在言論自由的保障範圍內。」

呂家愷認為，消防員和卓冠廷「兩人之間必定有一人在說謊」，若卓冠廷自認無罪，呂家愷願意支持他進行訴訟，讓法院來澄真相。不過，呂家愷最後還是奉勸卓冠廷「回頭是岸」，不要「玩火自焚」。