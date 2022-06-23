39歲日本人氣舞者河內正樹(MASAKI)，因模仿麥克傑克森給人深刻印象，日前至郊外湖泊出遊，眼見12歲小男孩溺水伸手救援，儘管最終救起小男孩，他自己卻反被通報溺水，經搶救40分鐘後心肺停止，消息一出震驚各界，大批粉絲湧入臉書替他哀悼，而他生前模仿麥克傑克森經典影片，也在網路瘋傳開來。

綜合外媒報導，39歲的河內正樹和女性朋友和女方12歲兒子，來到大阪泉南市的堀河水庫周圍湖泊遊玩，相約遊到20公尺遠的浮島，不料中途河內卻發現女方12歲小男生溺水，立刻伸手去救，卻因此自己陷入危險，經救難人員到場後，在4公尺水深處發現蹤影，儘管花費超過40分救援，送往醫院後不治身亡。

今(23)日河內正樹舉行告別儀式，場內正中央擺放著他的照片，可見他雙眼有神面容慈祥，雙頰瘦削狹長，神韻還真有些像麥克傑克森，至於現場靈堂也布滿無數花籃哀悼，甚至擺放麥克傑克森生前海報，以及登台模仿心中偶像的表演服飾，另一邊靈堂也播放麥克傑克森的音樂作品，彷彿在進行現場表演一樣。

網友對他突然英勇離世，感到非常鼻酸「謝謝你我永遠記得你表演的樣子」、「什麼都做不了，但我替你合掌哀悼」、「我還是不敢相信默默為逝去靈魂祈禱」、「不知道在另個世界跟麥克傑克森一起跳舞沒」、「接受這個消息需要時間啊……」而他生前創立的Youtube頻道，每一幕模仿畫面永遠深植大家心中。