透過海科館的5G鏡頭，民眾可以看到潮境海灣的即時美景。紅圈內是藍蛸大章魚。（海科館提供／張志康基隆傳真）

國立海洋科技博物館23日表示，夏至後，潮境海灣出現整年度最佳的能見度，達到15米以上，媲美澎湖、墾丁等著名海域。平常難得一見，堪稱台灣章魚界大哥大的藍蛸大章魚則坐鎮在礁區上並在海科館5G鏡頭前亮相。

海科館產學交流組主任陳麗淑博士表示，潮境海灣受地形及潮流的影響，水的能見度日間變化很大，21日夏至當天，潮境海灣的能見度達到15米以上，與澎湖、墾丁相比也不遑多讓。

21日傍晚6時許，海科館的5G境頭前，突然出現了平時難得一見的藍蛸大章魚。陳麗淑表示，藍蛸為大型頭足類，以捕食甲殼動物、魚類及貝類等生物，其外套膜長可達16公分，腕的長度可以到1公尺，個體重量可達2公斤以上，堪稱台灣章魚界的大哥大。

陳麗淑指出，這是海科館三月以來水下錄影鏡頭第二次出現藍蛸的紀錄，首次發現是在今年5月13 日早上6：20，顯然這隻藍蛸已在保育區內定居，這也是唯一一種白天出來活動的章魚，研究報告它在清晨及傍晚更活躍，這個和海科館鏡頭記錄到的時間點相吻合。

海科館館長陳素芬表示，望海巷潮境保育區成效有目睹，同時經由海科館海底攝錄畫面，不但可直擊與觀測到不易看到的海灣生態及難得見到的生物，這些畫面除了提供研究外，也經由潮境海洋智能館5G的直播攝影，讓民眾有機會共同關注與了解。

陳素芬也呼籲民眾在望海巷潮境海灣資源保育區從事水下運動時，要特別留意經過礁區時要「無痕通過」，也就是不要去碰觸礁體或海洋生物，更要注意蛙腳不要把沙揚起，大家一起保持海底世界的美好及提供海灣生態的安全和美麗。