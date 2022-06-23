蕭易恩近日推出首張數位EP《社畜三部曲》。（ONELEADER提供）

歌壇新人蕭易恩（IAN99）推出首張數位EP《社畜三部曲》，新歌〈兩平米〉他去年回台隔離14天時的創作，那時他獨自一人在奶奶家隔離，很想趕緊出關去探望爸爸；他今與媒體見面被問父親健康現況，蕭易恩坦言爸爸患膀胱癌已末期，「爸爸目前還算穩定，他一開始本來不讓我知道（生病）」，父親聽了他的新歌也給許多建議，蕭易恩笑說：「他說我寫的音樂聽不太懂，能不能寫些中文情歌啊，那些繞舌他聽不太懂。」

他在北京打拼2年多，接受專業訓練也曾參加男團選秀，在選秀過程中遭遇殘酷又嚴格的甄選，自信心一度大受打擊；去年農曆年後、三級警戒前得知父親病情，心急如焚的蕭易恩趕緊收拾行囊，立即飛返台灣就近照顧父親，一到家見到爸爸後他只說了一句「哈囉」，直言自己不太擅長透過言語去表達情感，好在後來爸爸病情大有起色，才讓他鬆一口氣。

蕭易恩出道前日子過得很辛苦，曾在咖啡廳打工，有次去ATM提錢，驚覺戶口只剩33元，只好向母親借錢度日；此外，他就讀大三時為了追求音樂夢想，斷然放棄台大土木系學籍，蕭易恩坦言如今回想的確有點可惜：「只能休學2年，現在（已超過復學期限）被除學籍了，其實一開始家人不太諒解，但現在他們都很支持我，未來如果有找到有興趣的科系，還會想要再進修。」