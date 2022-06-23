2022台灣運彩xT1聯盟選秀23日起開放報名，延續去年選秀制度，今年依舊採行指名選秀制，但聯盟為平衡球隊戰力，例行賽第5名桃園雲豹及第6名台南台鋼獵鷹皆在首輪擁有2個指名選秀權，今年T1選秀會預計7月12日登場。

聯盟賽務長賈凡表示：「指名選秀制不像是自然選秀制，低順位球隊擁有優先選秀權，所以為了讓聯盟各隊戰力更均衡，增加對抗精彩度，將開放例行賽第5名和第6名球隊在首輪增加1個指名選秀權。」

根據2022台灣運彩xT1聯盟選秀報名辦法，各球團於選秀時提交指名人選，球員如僅有1個球團指名，則該球團獲得與球員交涉合約之權利。若有複數球團同時指名同一人選，則由該球員逆向指名其一球團進行交涉，未獲球員逆向指名的球團則需再提供新的人選或選擇放棄，指名選秀預計進行6輪，每輪皆須到所有球團都有指名人選或放棄為止。

今年選秀報名資格限定為聯盟定義的本土球員，須年滿19歲，若為曾註冊大專籃球聯賽的在學學生，必須在2022年8月31日前年滿21歲或完成大三以上學業，另還需具有HBL甲級或UBA公開一級或曾參加其他國家同等級學生籃球聯賽(須由聯盟認定核可)的參賽經驗，如未有以上參賽經驗，則需獲聯盟賽務長或球團GM推薦才可報名。

為了給予選秀球員最佳保障，聯盟規定新秀合約必須為制式2+1合約，前2年為保證合約，第3年為球隊選擇，且維持去年不設薪資上限規定，並保障首輪球員月薪至少8萬元，二輪之後球員月薪至少6萬元。

凡符合資格的球員都可至雲端連結https://forms.gle/pqH1BcBaneM9Mmb77填寫線上報名表並下載2022台灣運彩xT1聯盟選秀報名辦法，報名自即日起至7月3日晚間11點59分止，請詳實填寫報名表與檢附相關證明文件。