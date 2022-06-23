俄烏戰爭帶來高通膨壓力，加上4月中旬後，我國確診數激增，台綜院今公布最新經濟預測，考量全球經濟放緩，影響我國整體出口量，下修今年全年經濟成長率至3.8％，下修幅度0.25個百分點。

台綜院解釋，俄烏戰爭導致國際能源、礦產、糧食等大宗物資上漲，輸入性通膨壓力帶動國內物價走升，上半年疫情、物價因素紛擾，讓民生內需發展受到壓抑，全球經濟復甦力道也放緩；台灣自4月中旬每日新增確診數急劇增加，疫情快速向上攀升進入高原期，直至本月中旬才開始出現明確下降訊號。

在國外衝擊影響下，國內出口雖有新興科技產品需求的基本支撐，但整體出口仍有較高不確定性，整體經濟成長動能不若去年底預測樂觀，是台綜院這次下修全年經濟成長率的主因。

值得留意的是，產業用電出現滑落；台綜院表示，5月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少1.27％，創15個月以來用電量成長率新低，整體產業的電力景氣燈號由向榮的黃紅燈轉向持平的綠燈。

各行業用電方面，受國際俄烏戰爭、通膨壓力與供應鏈擾亂影響，加以國內5月疫情持續延燒，傳統產業與多數電子業生產用電大幅滑落，僅靠半導體業獨撐大局，整體製造業5月份用電量較去年同期減少0.72％，電力景氣燈號由向榮的黃紅燈轉向穩定的綠燈。