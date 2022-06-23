國民黨台北市長候選人蔣萬安喊當選市長，一定恢復發重陽敬老金。對此，台北市副市長蔡炳坤回應，議會所提案子通過，北市府就依法行政，沒有誰當選誰發的問題。

蔡炳坤表示，重陽敬老年金部分，早上有交換意見討論，因為議會通過的版本是按照年齡作為依據，但要發多少就跟北市財源有關，至於籌措部分，敬老金要發多少目前已經在討論，會盡快再趕上預算編列程序。

蔡炳坤強調，重陽敬老金是議會所提案子並通過，北市就依法行政，沒有誰當選誰發的問題，只是發的數額跟財源在哪，這是必須要處理的問題。