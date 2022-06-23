萌翻全亞洲的動畫「角落小夥伴」今年暑假再度登上大銀幕！電影找來《夏目友人帳》導演大森貴弘、《貓的報恩》編劇吉田玲子、《衝吧烈子》動畫團隊Fanworks聯手打造全新暖心故事《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》，23日更揭曉電影再度邀請到擁有甜美嗓音的賈靜雯擔任中文配音。
二度獻聲「角落小夥伴」的賈靜雯表示：「第一次時其實還懵懵懂懂的，這次就熟悉多了，知道如何將日本的配音跟台灣的詮釋結合，各方面都更有經驗了。」儘管擁有前一次廣受小朋友青睞的配音經驗，她卻坦言這次的「魔法主題」讓她壓力不小，「前一集加入了不少角色扮演，聲音可以比較活潑，但這次卻要讓小朋友跟著你的聲音進入這個魔法故事，這是另外一種聲音表演，比起上次是更大的挑戰。」
23日同時公布將有位神秘搭檔一同獻聲，為此賈靜雯特地錄製影片邀請粉絲一起猜猜看，而影片中的3道貼心提示「最愛的角色是炸蝦尾」、「第一部配音作品」、「16歲，有個影后媽媽」，讓不少粉絲虧送分答案超級明顯，都猜神秘人是賈靜雯的大女兒梧桐妹。電影8月5日在台上映。
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