食藥署日前通過6個月到5歲幼兒可接種莫德納疫苗，外界關心何時開打？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）預計最晚在下周三前開會討論，開打時間當然越早越好，7月中旬是最晚目標。

行政院長蘇貞昌今天表示，政府已經簽訂2000萬劑莫德納疫苗合約，預計7月初會進口約45萬劑。莊人祥表示，莫德納幼兒疫苗是包含在今年採購的2000萬劑額度，比如說進了45萬劑，可供90萬名幼兒接種，並非額外採購。

莊人祥表示，無論是輝瑞BNT或莫德納幼兒疫苗，目前都有在洽談；莫德納正在規劃進貨時間，飛機位還在調，可以確定會比輝瑞BNT先進來。

至於ACIP何時開會討論5歲以下幼兒疫苗接種事宜，莊表示「還在安排開會時間，最晚會在下周三前」；至於開打時間，他指出「當然越早越好，7月中旬是最晚目標」。

至於5到11歲兒童已經開放莫德納和輝瑞BNT接種第1、2劑，指揮中心統計，目前約3萬7900多人次接種，除以該年齡層人口數140多萬，接種率還不是太高。

有專家建議，應盡速開放5到11歲兒童接種第3劑，以因應新變異株，外界關心是否會在本次ACIP會議中一併討論？莊表示「會考慮納入」。